Neuer Ministerpräsident Daniel Günthers Weg an die Spitze

Eckernförde. Eine Anekdote hat Hilmar Marohn dann doch noch parat. Eine, die dem ehemaligen Sportlehrer einfällt, wenn er an Daniel Günther denkt: „Er muss damals 17 oder 18 Jahre alt gewesen sein. Ich ging mit meinen Schülern in die Sporthalle“, erzählt der pensionierte Lehrer aus Eckernförde, „da sah ich, dass in einer leeren Halle ein Junge alleine Handball trainierte.“ Trickwürfe habe er eingeübt. Stundenlang. „Er trainierte Würfe, bei denen der Ball nach dem Aufprall am Boden eine unvorhersehbare Rotation bekommt. Solche Bälle machen es dem Torwart unmöglich, noch reagieren zu können.“ Damals war Daniel Günther Schüler an der Jungmannschule in Eckernförde. Damals schon arbeitete er akribisch daran, seine Angriffe so zu platzieren, dass sie für den Gegner aus dem Nichts kommen. Genau geplant und „stundenlang“ trainiert.

Politische Schule in Eckernförde

Geboren ist Günther 1973 in Kiel. Aufgewachsen ist er in Eckernförde, wo er auch die Schule besuchte – die „echte“ und die politische. Im Ostseebad lernte der Linkshänder die ganze Klaviatur der Kommunalpolitik zu spielen: Kreisvorsitzender der Jungen Union Rendsburg-Eckernförde, Mitglied der Ratsversammlung Eckernförde, Ratsherr der Stadt, Ortsvorsitzender der CDU, stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU, Geschäftsführer der Kreisverbände Rendsburg-Eckernförde und Neumünster, Schatzmeister, Mitglied des Kreistages Rendsburg-Eckernförde, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion, 1. stellvertretender Bürgermeister von Eckernförde. Günther ließ keinen Posten aus.

2009 kam dann der Schritt nach Kiel und in die Landespolitik: Erst Landesgeschäftsführer der CDU Schleswig-Holstein, dann Landesvorsitzender, Fraktionschef im Landtag, schließlich Spitzenkandidat und nun Ministerpräsident.

Hartnäckig, aber immer höflich

In den Schoß gefallen ist Daniel Günther dabei nichts. Sein ehemaliger Sportlehrer Marohn malt das Bild eines ambitionierten jungen Mannes, der „völlig ohne Angst“ in die Konfrontation ging – auch und gerade mit Lehrern. „Als Schülersprecher war er ein hartnäckiger, aber immer höflicher Gesprächspartner“, erzählt der 77-Jährige. Manch ein Gefecht habe er sich mit seiner Schulleiterin geliefert. „Aber im Ton vergriffen hat er sich nie.“ Ein „guter Junge“ sei er, der Daniel.

Daniel Günther weiß nicht nur, wohin er will, er weiß auch, wo er andere haben will. Mit erstaunlicher Hartnäckigkeit hat er Katharina Heldt als seine Nachfolgerin in Eckernförde installiert. „Ein Jahr lang hat er beharrlich gebaggert“, erzählt die CDU-Fraktionsvorsitzende in der Eckernförder Ratsversammlung. „Ich hatte es mir nicht zugetraut und wollte erst nicht. Mittlerweile bin ich ihm dankbar dafür, dass er mir Mut gemacht hat.“ Außerdem habe sie fest damit gerechnet, dass er „einen der alten Hasen fragen würde, nicht mich, die ich erst so frisch in der Ratsversammlung war.“ Günther hat es mit Entscheidungen wie dieser geschafft, dass ihm ein moderner Politik-Stil attestiert wird. Dass er bei der Landtagswahl 2012 die ersten drei Listenplätze mit Frauen besetzte, ist noch so eine Entscheidung. Oder sein Einsatz für die Anerkennung der Homo-Ehe und die Ökologisierung der Landwirtschaft. Mit ihm an der Spitze spricht manch ein Unionspolitiker von der modernsten CDU im Bund – und vergisst darüber populistisch anmutende Vorstöße für Schweinefleisch in Kantinen und deutsche Schlager im Radio.

Ob die älteren Unionsmitglieder das alles unisono toll finden, vermag Katharina Heldt nicht zu sagen. „Manchmal sind die Jüngeren ja strenger als die Älteren. Als damals die Sache mit Christian von Boetticher herauskam, haben die Jüngeren getobt und manch älteres Fraktionsmitglied hatte eher die Einstellung: Na und?“ Bis heute wird Günther nachgesagt, daran beteiligt gewesen zu sein, dass CDU-Spitzenkandidat von Boetticher 2011 über die Liebesaffäre mit einer 16-Jährigen stürzte. Daran mag Ex-Lehrer Marohn nicht glauben. So etwas würde der Daniel nicht machen, sagt er. Das sei einfach nicht sein Stil.