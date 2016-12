Kiel. Die meisten Piraten votierten gegen die Personalie, einer enthielt sich. Wollesen wird den langjährigen Amtsinhaber Aike Dopp ablösen, der im nächsten Jahr in den Ruhestand gehen wird. Erst im Oktober hatte der Landtag den früheren FDP-Sprecher Christian Albrecht in den Rechnungshof gewählt. Dessen Wahl war vor zwei Jahren noch am Widerstand der SPD gescheitert. Nun tritt Albrecht seinen Posten am 1. Januar an.

dpa