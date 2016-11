An der Europa-Universität Flensburg ist am Mittwoch ein neues Forschungszentrum im Bereich der Bildungswissenschaften eröffnet worden. "Es ist ein Zentrum, das kritische Bildungsforschung betreibt, das sich nicht an Nützlichkeitsmaßstäben messen lassen will, sondern das vielmehr Grenzen im Denken überwinden und neue Horizonte eröffnen will", würdigte Wissenschaftsministerin Kristin Alheit die Neugründung nach Angaben der Hochschule bei einem Festakt.