Mit mehr Investitionen in Kitas, Lehrerstellen, Polizei und Straßen will die CDU im Kieler Landtag Akzente in der Haushaltspolitik setzen. Die Fraktion verständigte sich am Dienstag auf Änderungsanträge zu 105 Einzelposten gegenüber den Plänen der Koalitionsfraktionen.