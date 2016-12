Ohne Koalitionsaussage will die FDP in Schleswig-Holstein zur Landtagswahl in fünf Monaten ein zweistelliges Ergebnis ansteuern. Die Partei gehe mit ihrem Spitzenkandidaten Wolfgang Kubicki selbstbewusst in diesen Wahlkampf, sagte der Landesvorsitzende Heiner Garg am Freitag in Kiel.