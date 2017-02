Die FDP in Schleswig-Holstein sieht sich für die Landtagswahl am 7. Mai in einer ausgezeichneten Ausgangslage. Die Voraussetzungen seien so gut wie seit langem nicht, sagte der Landesvorsitzende Heiner Garg am Freitag in Kiel unter Hinweis auf 9 bis 12 Prozent in den jüngsten Umfragen.