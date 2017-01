Mit einer dreistelligen Millionensumme wollen die Grünen in Schleswig-Holstein im nächsten Jahrzehnt den Nahverkehr stärken. Die Strategie ziele darauf, "mit Innovationen im Umweltverbund aus Zug und Bus mit Fahrrad, zu Fuß und Pkw in Zukunft nachhaltig mobil zu sein", erklärten Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben, der Verkehrspolitiker Andreas Tietze und der Energieexperte Detlef Matthiessen am Montag.