Kiel. Vor der Wahl 2013 hatte sich Amtsberg knapp gegen Wilms durchgesetzt. Für Listenplatz zwei tritt der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz (46) an. Auf Rang drei will Energiestaatssekretärin Ingrid Nestle (39) in den Bundestag zurückkehren, dem sie zwischen 2009 und 2012 angehört hatte. Zum politischen Kurs der Grünen für die Landtagswahl wird Spitzenkandidatin Monika Heinold eine Rede halten.

dpa