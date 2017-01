Kiel. Dieses Ziel verkündete der Landesvorsitzende Ralf Stegner am Donnerstag in Kiel. Die SPD wolle bei der Wahl stärkste Kraft werden. 2012 lag sie hauchdünn hinter der CDU. Auch er glaube, dass die Rechtspopulisten im Norden nicht so erfolgreich sein werden wie anderswo in Deutschland, sagte Ministerpräsident Torsten Albig. Er verwies dabei auf die Art und Weise, wie das Land die Flüchtlingssituation bewältige. SPD, Grüne und SSW wollen nach der Wahl ihre Koalition in Kiel fortsetzen. Er sehe dafür gute Aussichten, sagte Stegner.

dpa