Im Streit über die Zukunft der Kliniken in Nordfriesland will der Kreistag heute einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen. Mit dem von den Fraktionen CDU, SPD, Wählergemeinschaft Nordfriesland, SSW, Grünen und FDP beantragten Instrument will sich die Kreispolitik Rückendeckung für die Schließung des Klinikums in Tönning - und den geplanten Erhalt und Ausbau der Standorte Niebüll, Föhr und Husum holen.