Travemünde. In den meisten Kirchengemeinden in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern werden am 1. Advent (27. November) die ehrenamtlichen Leitungsgremien gewählt. In rund 100 flächenmäßig sehr großen Gemeinden in Mecklenburg und Pommern sind vom 13. November an mehrere Wahltermine angesetzt. Wählen dürfen Kirchenmitglieder ab 14 Jahren.

dpa