Die Nachricht vom OLG-Richter auf AfD-Abwegen hat in Politik und Justiz für einige Aufregung gesorgt. Dass ausgerechnet ein altgedienter Jurist des höchsten Zivil- und Strafgerichts für die Rechtspopulisten in den Bundestagswahl zieht, galt in Schleswig-Holstein bisher als undenkbar.