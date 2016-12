Hamburg. Mit einer Abschlusserklärung des Gastgebers Deutschland geht an diesem Freitag in Hamburg das diesjährige Außenministertreffen der OSZE zu Ende. Ohne größere Störungen hatte der Gipfel der 57 OSZE-Staaten am Donnerstag begonnen. Nach der letzten Demonstration am späten Abend verlief auch die Nacht in der von Polizisten massiv gesicherten Innenstadt sehr ruhig.

An mehreren Protesten gegen den OSZE-Ministerrat nahmen insgesamt rund 1500 Menschen teil. Am Abend hatten sich bei der größten Kundgebung etwa 1000 Demonstranten aus der linken Szene unweit des Messegeländes versammelt und zogen begleitet von einem starken Polizeiaufgebot durch das Schanzenviertel. Zuvor waren rund 500 Menschen einem Protestaufruf linker und kurdischer Gruppen gefolgt. Daneben gab es auch kleinere Veranstaltungen.

Am Abend hatten sich die Außenminister zu einem Abendessen im Rathaus getroffen. Wie ein Polizeibeamter vor Ort sagte, steuerten die Wagenkolonnen den Hintereingang ein und waren deshalb von den meisten Besuchern des Weihnachtsmarktes nicht bemerkt worden.

Zuvor war es den 57 Mitgliedsländern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nicht gelungen, sich auf ein gemeinsames Schluss-Kommunique zu verständigen. Zu den wichtigsten Streitpunkten gehört der Konflikt in der Ukraine.

Deutschland wird den Vorsitz zum Jahresende an Österreich weiterreichen. Die beiden Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Sebastian Kurz wollen sich am Nachmittag (13.30 Uhr) gemeinsam vor der Presse äußern. Der OSZE-Ministerrat gilt als Generalprobe für den G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, der im Juli 2017 ebenfalls in Hamburg stattfindet.

dpa