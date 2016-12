Hamburg. Ohne größere Störungen hat am Donnerstag das Außenministertreffen der 57 OSZE-Staaten in Hamburg begonnen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) betonte, Hamburg stehe wie keine andere Stadt in Deutschland für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt. "Möge der Geist der Stadt die Beratungen beflügeln", sagte er zum Auftakt der Konferenz.

An den Protesten gegen den OSZE-Ministerrat nahmen insgesamt rund 1500 Menschen teil. Am Abend versammelten sich etwa 1000 Demonstranten aus der linken Szene unweit des Messegeländes und zogen begleitet von einem starken Polizeiaufgebot durch das Schanzenviertel. Zuvor waren rund 500 Menschen einem Protestaufruf linker und kurdischer Gruppen gefolgt. Der Verkehr in Hamburg wurde am ersten Konferenztag weniger stark beeinträchtigt als befürchtet. Am Nachmittag kam es rund um die Messehallen aber doch zu längeren Staus, wie die Polizei bestätigte.

Steinmeier warnte die OSZE-Mitgliedsländer vor einer neuen Rüstungsspirale in Europa. Durch Misstrauen und Angst drohe eine "gefährliche Dynamik der Aufrüstung", sagte Steinmeier vor rund 50 Außenministern. Er rief die OSZE-Staaten zu neuen Anstrengungen für eine friedliche Lösung der gefährlichen Konflikte in Europa auf.

Doch gleich zu Beginn des zweitägigen Ministerrats prallten die gegensätzlichen Positionen vor allem im Ukraine-Konflikt wieder aufeinander. Während der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin erneut Russland dafür verantwortlich machte, dass die Abkommen von Minsk nicht eingehalten werden, wies Russlands Chefdiplomat Sergej Lawrow alle Vorwürfe zurück. Er forderte den Westen auf, jede "martialische Rhetorik" zu beenden. Den Eindruck einer russischen Bedrohung nannte er einen "Mythos".

US-Außenminister John Kerry warf Moskau erneut vor, mit der Besetzung der Krim-Halbinsel gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Kerry und Lawrow fehlten beim großen "Familienfoto" im Foyer der Messe, das eigentlich als Pflichttermin bei solchen Treffen gilt. Noch vor dem gemeinsamen Mittagessen im Ruderclub "Germania" an der Außenalster reiste Kerry in Richtung Paris ab, wo am Samstag eine Syrien-Konferenz stattfindet.

Lawrow und Kerry hatten schon am Mittwochabend in einem Zweiergespräch über den Syrien-Konflikt beraten. Fortschritte gab es dabei nicht. Wegen zahlreicher Kontroversen wird es an diesem Freitag voraussichtlich keine gemeinsame Abschlusserklärung des OSZE-Rats geben, sondern nur ein Abschluss-Kommuniqué von Gastgeber Deutschland.

Zum Schutz der Minister sind in Hamburg mehr als 10 000 Polizisten im Einsatz. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt und rund um das Messegelände waren enorm. Straßen waren abgesperrt, es gab zahlreiche Personenkontrollen. Einige Kitas hatten geschlossen. Über der Innenstadt kreisten Polizeihubschrauber. Am Nachmittag zogen etwa 400 bis 500 linke und kurdische Demonstranten vom Hauptbahnhof in Richtung der Messehallen. Sie warfen der OSZE vor, zu Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zu schweigen. Am Abend protestierten rund 1000 Linksextremisten gegen "die Kriegstreiber von OSZE und G20".

Vor allem rund um das Messegelände gab es nach Angaben des ADAC punktuell große Verkehrsbehinderungen. Für die Anfahrt der Minister zu der Konferenz in den Messehallen habe die Polizei immer wieder Kreuzungen abgeriegelt, sagte ADAC-Hansa-Sprecher Christian Hieff. Offenbar stieg ein Teil der Autofahrer auf öffentliche Verkehrsmittel um. Die S-Bahnen im Innenstadtbereich seien etwas voller als sonst gewesen, sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. Von der Hochbahn hieß es, ein Anstieg der Fahrgastzahlen sei nicht unmittelbar festzustellen.

Für die Polizei ist die Konferenz auch eine Art Generalprobe für den G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, der im Sommer 2017 ebenfalls in der Hansestadt stattfindet. Dann wird erstmals auch der künftige US-Präsident Donald Trump in Deutschland erwartet.

dpa