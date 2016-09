Der Öko-Landbau in Schleswig-Holstein hat in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt. Der Anteil an der gesamten bewirtschafteten Agrarfläche wird zum Jahresende wahrscheinlich auf fünf Prozent steigen, kündigte Umwelt- und Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag an.