Der bei einer Knüppelattacke verletzte Oersdorfer Bürgermeister Joachim Kebschull will am Dienstag wieder seine Arbeit antreten. Das habe er in einem Telefonat erklärt, sagte der stellvertretende Bürgermeister Hans-Herrmann Gravert am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.