Hamburg. Die sollten dringend ausgebaut werden", sagte Özdemir am Dienstag in Hamburg am Rande des Integrationskongresses "Fischkopp trifft Falafel" der Grünen-Bürgerschaftsfraktion. Zu den Werten zählte Özdemir etwa die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sexuelle Selbstbestimmung, gewaltfreie Erziehung und religiöse Toleranz.

Natürlich seien der Spracherwerb und Arbeitsplätze enorm wichtig, betonte der Grünen-Vorsitzende. "Wir plädieren dafür, dass möglichst alle in den Genuss von Sprachkursen kommen, also nicht nur die mit einer hohen Bleibewahrscheinlichkeit." Gleichwohl seien das Erlernen der deutschen Sprache und Arbeitsplätze nicht alles.

dpa