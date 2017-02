Hamburg. Die ehemals Zweitplatzierte der RTL-Dschungelshow und Betreiberin mehrerer Bars auf St. Pauli nimmt für die Grünen in Niedersachsen an der Abstimmung teil.

Allein ihre Nominierung dafür sei schon eine große Ehre gewesen, betonte die Künstlerin in einer Mitteilung am Freitag. "Jetzt auch noch offiziell für meine Wahlheimat Hamburg berichten zu dürfen, macht die Sache richtig rund. Ein großer Vertrauensbeweis." Sie werde versuchen, sich mit Trump-Witzen zurückzuhalten, kündigte die Dragqueen weiter an, "kann aber nichts versprechen".

Wie der Geschäftsführer von hamburg.de, Carsten Ludowig, unterdessen berichtete, soll dieser "Twitter Takeover" Auftakt einer ganzen Reihe von "Gast-Zwitscherern" des Stadtportals mit mehr als 174 000 Followern werden.

dpa