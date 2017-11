Dubioser Direktorenposten von Carstensen

Kiel. Die Debatte über Jobs von Ex-Politikern in der Privatwirtschaft hat sich in Schleswig-Holstein neu entzündet. Auslöser ist ein Direktorenposten von Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) im Firmengeflecht des Unternehmers Frederik Paulsen. Die Auswertung von «Paradise Papers» durch Journalisten des NDR und der «Süddeutschen Zeitung» ergab, dass Carstensen einer von drei Direktoren der Briefkastenfirma Peloponnesus B.V. mit Sitz in den Niederlanden ist. Diese kümmert sich um den Betrieb des Museums Kunst der Westküste auf Föhr, das Paulsen gestiftet hat und 2009 im Beisein Carstensens und der dänischen Königin Margrethe II. eröffnet wurde. Er sei als nicht-exekutiver Direktor des Museums tätig, erklärte Carstensen schriftlich.

Er hatte diesen Posten 2013 angetreten, nachdem er bis 2012 Ministerpräsident war. Wenn Politiker kurz nach ihrem Ausscheiden aus Regierungsämtern neue Tätigkeiten in der Privatwirtschaft ergreifen, in denen sie unter Umständen vom eigenen Regierungshandeln oder dienstlich erworbenen Kenntnissen und Kontakten profitieren, werde dies zu Recht kritisiert, sagte die SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies am Donnerstag. «Solche Vorgänge gefährden das notwendige Vertrauen der Öffentlichkeit in die persönliche Integrität aller politischen Akteure.»

Seit der jetzigen Wahlperiode gilt im Norden eine Karenzregel: Danach kann die Regierung für zwei Jahre einem Minister einen Wechsel in die Wirtschaft versagen, sofern es Bedenken einer Verquickung mit der politischen Tätigkeit gibt. Auslöser war der Fall von Ex-Innenminister Andreas Breitner (SPD), der 2014 zurücktrat und 2015 Direktor beim Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen wurde. Er war als Ressortchef auch für Wohnungsbau zuständig.

«Mein Engagement in diesem Museum ist begründet in meinem persönlichen Interesse an dieser Einrichtung und der außerordentlich positiven Wirkung dieses Projektes in meiner Heimatregion», erläuterte Carstensen schriftlich dem NDR. Der Nordfriese ist mit dem Unternehmer Paulsen befreundet, dessen familiäre Wurzeln auf Föhr liegen. Das langjährige Engagement der Familie Paulsen habe zu einer wirklichen Aufwertung des kulturellen und touristischen Angebots der Insel geführt, erklärte Carstensen. «Meine Tätigkeit in diesem Museumsprojekt ist weitgehend beratend.»

Laut NDR und «Süddeutscher Zeitung» haben die drei Direktoren der Firma Peloponnesus im Geschäftsjahr 2014 zusammen 90 000 Euro bekommen und 2015 45 000 Euro. Wie viel auf Carstensen entfiel, ist nicht bekannt. Er äußerte sich dazu auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag nicht. Über die Firma und aus privaten Mitteln spendete Paulsen zwischen 2002 und 2010 laut NDR und «Süddeutscher Zeitung» insgesamt rund 568 000 Euro an die CDU.

Die Landesregierung hat von Carstensens nach dem Ausscheiden aus dem Amt angenommenen Direktorenposten nach Worten ihres Sprechers Peter Höver erst durch die aktuelle Medienberichterstattung erfahren. «Diese Tätigkeiten wird die Landesregierung nicht kommentieren und wir können das auch nicht bewerten.» FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki kritisierte Berichte, die nach seiner Auffassung die freundschaftliche Beziehung zwischen Carstensen und Paulsen diskreditieren wollten. «Ich freue mich, dass der ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen auch fünf Jahre nach dem Ausscheiden aus seinem Amt immer noch eine gefragte Persönlichkeit ist», sagte Kubicki.

Von dpa