Neumünster. "In den USA ist ein Spalter an die Macht gekommen, und auch hier in Europa und Deutschland drängen die Spalter nach vorn", sagte am Freitagabend die Landesvorsitzende, Ruth Kastner, in Neumünster. "Aber diese Spaltung lassen wir uns nicht aufdrängen." Kastner rief dazu auf, für eine solidarische Welt zu kämpfen und unsere freiheitliche Demokratie gemeinsam zu verteidigen. Dafür brauche es mehr Gerechtigkeit, weniger Kriege, mehr Klimaschutz.

Auf ihrem dreitägigen Parteitag wollen die Grünen am Sonntag ihr Programm für die Landtagswahl am 7. Mai beschließen und Finanzministerin Monika Heinold als Spitzenkandidatin nominieren. Die Grünen streben eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und SSW an. Eine Koalition mit der CDU hat Heinold aber nicht ausgeschlossen.

Der Entwurf des Wahlprogramms setzt auf die Schwerpunkte Ökologie, Gerechtigkeit und Weltoffenheit. "Unser Programm ist ein Papier voller Ideen für ein besseres Leben in Schleswig-Holstein - für mehr Klimaschutz, mehr Gerechtigkeit, mehr Innovation, mehr Aufbruch", sagte Kastner. Langfristige Ziele seien 100 Prozent Öko-Landwirtschaft, eine CO2-freie Wirtschaft und ein Masterplan zur Entwicklung des ländlichen Raums.

dpa