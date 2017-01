Lübeck. Nach seiner Wahl zum SPD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 7. Mai will Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig seine Partei am Sonntag auf den Wahlkampf einstimmen. Auf dem Parteitag in Lübeck wird Albig eine längere Rede halten. Er hatte bei seiner Wahl am Sonnabend 98,4 Prozent bekommen und war dafür vom Parteitag gefeiert worden. Die SPD hat als Ziel ausgegeben, bei der Landtagswahl stärkste Kraft zu werden.

Der Kieler Regierungschef Albig gab sich nach seiner Wahl ebenso siegeszuversichtlich wie Landesparteichef Ralf Stegner, der ebenfalls mit einem sehr guten Ergebnis im Amt bestätigt worden war. Der Parteitag folgte Stegner auch bei dessen Vorschlägen für die Liste zur Landtagswahl.

Zum Abschluss ihres dreitägigen Parteitags stellt die Landes-SPD am Sonntag ihre Liste zur Bundestagswahl am 24. September auf. Bisher ist sie in Berlin mit neun Angeordneten vertreten.

dpa