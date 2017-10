Nord-Grüne mit neuer Doppelspitze

Neumünster. Regis setzte sich am Sonnabend in Neumünster in einem Wahlkrimi gegen den bisherigen Co-Landesvorsitzenden Arfst Wagner (63) durch. Im ersten Durchgang holte Wagner 60 Stimmen und Regis 59; es gab eine Enthaltung. 61 wurden zur Wahl gebraucht. In der zweiten Runde schaffte Regis ein 64 zu 56.

Die 43-jährige Tranziska gewann gegen die Flensburger Kreisvorsitzende Benita von Brackel-Schmidt (60) und gegen die Datenschutzexpertin Kirsten Bock (51) aus dem Kreis Plön. Die seit 2012 amtierende Landesvorsitzende Ruth Kastner (66) war nicht wieder angetreten. Tranziska, Biologin und selbstständig, bekam 66 Stimmen, Bock 26 und von Brackel-Schmidt 24. Klar bekannten sich Tranziska und Regis zum neuen Regierungsbündnis mit CDU und FDP.

Von dpa