Kiel. Erst nach der Landtagswahl am 7. Mai solle eine solche Regelung in Kraft treten, kritisierte der Piraten-Fraktionsvorsitzende Patrick Breyer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. Breyer verwies auf den Koalitionsvertrag von 2012. Darin wurde eine Regelung mit der Pflicht zur genauen Ausweisung der Höhe der Nebenverdienste der Parlamentarier fest angekündigt. Den Menschen würden wichtige Informationen für ihre Wahl vorenthalten, sagte Breyer.

dpa