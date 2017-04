Kiel. Das Ministerium weist dies zurück, und auch Klaus Schlie, Schatten-Innenminister von CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther, spricht von einer „abwegigen“ Mutmaßung.

Grundsätzlich stellen die Piraten die Aktion nicht in Frage: „Es ist wichtig, dass unsere Polizei auf alle Risiken vorbereitet ist, dazu gehören auch solche Übungen“, betont Breyer. Anders sehe es mit dem gewählten Zeitpunkt aus, den „worst case“ zu trainieren. „Dass jetzt ausgerechnet eine Woche vor der Landtagswahl terroristische Anschläge geübt werden, lässt die Frage aufkommen, ob der SPD-Innenminister Wahlkampf durch Schüren von Angst machen will.“ Eine Annahme, die Schlie als „Unsinn“ tituliert.

Der Minister will ebenfalls nichts von Wahltaktik wissen: „Das Ziel war, die Übung vor Großereignissen wie der Kieler Woche und dem G20-Gipfel in Hamburg stattfinden zu lassen“, so Studt.

Im Kieler Rathaus wird unterdessen am Sicherheitskonzept der Kieler Woche gefeilt. Parallel zur Anti-Terror-Übung der Polizei hatte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer seinen Krisenstab einberufen. Fiktiv wurde der Fall X durchgespielt. Der Verwaltungschef zufrieden: „Die Zusammenarbeit klappt gut, alle Beteiligten waren mit großem Ernst dabei.“ Natürlich seien Schwachstellen aufgefallen, die behoben werden müssten. „Es ist notwendig, eine solche Übung einmal im Jahr zu machen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein“, so Kämpfer.

Von bas: Bastian Modrow