Cuxhaven. Das rund 30 Meter lange und knapp sieben Meter breite Boot wird seit 2011 von der niedersächsischen und Bremer Wasserschutzpolizei genutzt. Heimathafen ist Wilhelmshaven. Mit dem Küstenboot überwacht die Polizei den Schiffsverkehr im Küstenmeer.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) ging am Donnerstag in Cuxhaven an Bord der "W3". Die Beamten hätten nun optimale Technik für die wichtigen polizeilichen Aufgaben auf dem Wasser und an der Küste, sagte Pistorius.

dpa