Hamburg. Es gehe um die Frage "Wo können wir vielleicht mit Sperren oder mit Umleitungen arbeiten?", sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Dienstag in der Hansestadt. Nach dem Lkw-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt müsse man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle den Verkehr nochmals unter diesen Gesichtspunkten betrachten. Meyer betonte: "Silvester wird ja ohnehin ein sehr starkes personelles Konzept sein."

In der Vorwoche hatte die Hamburger Polizei angekündigt, in der Silvesternacht die Anzahl ihrer Beamten auf St. Pauli um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen. Die Zahl der zivilen Einsatzkräfte werde verdreifacht. In der vergangenen Silversternacht war es in Hamburg zu massenhaften sexuellen Übergriffen auf junge Frauen gekommen.

dpa