Hamburg. Das Programm "Eurocommand" liefere mit Geodaten und interaktiven Karten auch wichtige Daten aus dem Einsatzgebiet. Diese könnten aber nur im Einsatzzentrum genutzt werden. "Eine mobile Version gibt es noch nicht, aber das wird kommen", sagte Norbert Ziebarth, Leiter des Polizeikommissariats Hamburg-Niendorf.

Am 8. und 9. Dezember treffen sich in Hamburg rund 50 Außenminister zu einer Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Insgesamt rund 13 000 Beamte von Bundes- und Landespolizei sollen die Sicherheit in der Hansestadt gewährleisten. Es handelt sich um das größte Polizeiaufgebot in der Geschichte der Hansestadt.

dpa