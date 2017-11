Kiel. Welche Folgen hat das Scheitern der Jamaika-Sondierungen auf Schleswig-Holstein?

Ralf Stegner: Das ist ein Scheitern aller vier Parteien und der Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzenden Angela Merkel. Aber natürlich waren da auch Akteure aus Schleswig-Holstein vor jedem Mikrofon und vor jeder Kamera. Das gilt für Robert Habeck, das gilt für Herrn Kubicki und auch für Herrn Günther.

Sie meinen, dadurch ist auch ein Schaden für diese Spitzenpolitiker entstanden?

Ein solches Scheitern ist immer das Scheitern von allen – das würde auch für uns gelten. Die SPD zeigt Haltung und kann damit Erfolg haben. Ein Beispiel hier aus Schleswig-Holstein: Da hat in Lübeck ein breites Bündnis gegen die SPD – von der Linkspartei bis zur Partei rechts von der Union – für eine gemeinsame Bürgermeisterkandidatin geworben. Und da hat die SPD am Sonntag gewonnen, wenn auch knapp. Das zeigt, dass die SPD durchaus kämpfen kann und will – und auch erfolgreich sein kann.

Die SPD im Norden profitiert also davon, dass Jamaika in Berlin nicht zustande kommt?

Wir betrachten das nicht parteitaktisch, das sollten wir nicht. Es ist für die Republik kein guter Zustand, wenn vier Parteien wochenlang miteinander verhandeln und dann scheitern. Und wir haben uns die Situation nicht gewünscht. Die SPD hat schon am Wahlabend klare Konsequenzen aus dem Ergebnis gezogen: Die Parteien der Großen Koalition haben kräftig verloren, zusammen 14 Prozent, und das ist kein Votum für ein Weiter-so. Deshalb stehen wir für eine Große Koalition nicht zur Verfügung. Daran hat sich nichts geändert. Aber das Land stürzt damit nicht in eine Staatskrise: Wir sind an der geschäftsführenden Regierung weiter beteiligt und machen ordentlich unsere Arbeit.

Der Bundespräsident hat alle Parteien gerade zur Räson gerufen: Alle sollen sich ihrer Verantwortung stellen.

Der stellen wir uns auch. Wir werden alle Gespräche zwischen den Verfassungsorganen und Parteien führen, die jetzt die Lage erörtern. Für uns stehen nur zwei Sachen fest: Das Wahlergebnis vom 24. September ist kein Auftrag zur Fortsetzung der Großen Koalition. Und jetzt haben die Verfassungsorgane das Wort. Wir haben uns Neuwahlen nie gewünscht, aber wir fürchten sie auch nicht.

Was wäre für Kiel in einer Jamaika-Regierung auf Bundesebene drin gewesen?

Jamaika ist ein reines Machtbündnis, das wenig verbindet. Es verbindet sich keine Hoffnung mit solchen Bündnissen.

Wird es Jamaika in Kiel jetzt schwerer haben?

CDU, Grüne und FDP haben bisher nichts gemacht außer PR. Es könnte sein, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt ein bisschen mehr auf die Substanz gucken. Und da sehen sie im Landtag eine gut aufgestellte SPD in der Opposition, die genau darauf hinweisen wird. Mein Eindruck ist, dass der Honeymoon jetzt sein Ende erreicht.