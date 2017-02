Ralf Stegner will ausnahmsweise mal nicht mit dem Kopf durch die Wand. Aber in den Mittelpunkt stellt er ihn doch. Zumindest, was seine Haartracht angeht. Denn der Spitzengenosse wirbt mit Bild und Text für einen Kieler Friseursalon, „...weil wirklich jeder hier schöne Haare bekommt und gut aussieht.“