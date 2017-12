Reaktionen auf Habecks Kandiatur

Kiel. Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck strebt den Grünen-Parteivorsitz an. Er wolle dafür auch sein Ministeramt aufgeben, sagte der Grünen-Politiker der „Tageszeitung“ (Montag). Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther wünscht ihm eine erfolgreiche Kandidatur. In Berlin würden Brückenbauer und starke, aber auch bodenständige Persönlichkeiten wie Habeck gebraucht. „Er hat mich nie über die Möglichkeiten einer solchen Kandidatur im Unklaren gelassen und mit mir vertrauensvoll diesen Schritt besprochen“, sagte Günther.

Habeck wisse, dass er dies auch mit einem weinenden Auge sehe. „Denn ich hätte ihn gerne als Stellvertreter und Minister bis mindestens zum Ende der Wahlperiode an meiner Seite gewusst“, sagte Günther.

„Wenn seine Kandidatur von Erfolg gekrönt ist und daran habe ich keinen Zweifel, freue ich mich über die lange Übergangszeit.“ Die Doppelbelastung werde Habeck gewohnt gut meistern. „Und wir haben ausreichend Zeit, um uns auf die neue Lage in Kiel einzustellen.“

Robert Habeck

Als Minister in Schleswig-Holstein hat Robert Habeck seit 2012 die Landesregierung wesentlich mitgeprägt, erst im Bündnis mit SPD und SSW (Südschleswigscher Wählerverband) und seit dem Sommer mit CDU und FDP. Jetzt will der 48-Jährige an die Spitze seiner Bundespartei. Er möchte Cem Özdemir ablösen, dem er im Rennen um die Spitzenkandidatur der Grünen zur Bundestagswahl nur hauchdünn unterlegen war. Habeck fordert seit Jahren, die Grünen müssten Positionen entwickeln, die in der Gesellschaft mehrheitsfähig sind. Auf seine Kandidatur hatten viele Parteifreunde gehofft.

Bei den Gesprächen über eine Jamaika-Koalition in Berlin spielte Habeck für die Grünen eine wichtige Rolle bei den Themen Landwirtschaft, Umwelt und Energie. Er hat Germanistik, Philosophie und Philologie studiert. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea Paluch schrieb er mehrere Bücher.

Seit 2002 ist der gebürtige Lübecker bei den Grünen aktiv. 2004 bis 2009 war er Landesvorsitzender der Partei. Nach seinem ersten Einzug in den Landtag 2009 übernahm er den Fraktionsvorsitz. 2012 wechselte er ins Kabinett. Seit diesem Sommer ist er nicht mehr nur für die Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt zuständig, sondern auch noch für Digitalisierung. Habeck hat mit seiner Frau vier Söhne.