Kiel. Seit Bauwagen als bauliche Anlagen eingestuft wurden, ist es in der Praxis offenkundig in Einzelfällen schwieriger geworden, die Genehmigung für das Aufstellen von Bauwagen oder Schutzhütten in Wald-Kitas zu bekommen. Die Regierung wolle erreichen, dass solche Anlagen "möglichst niederschwellig" zugelassen werden, sagte Studt. "Es gibt hinreichend Ermessensspielräume in den Vorschriften."

dpa