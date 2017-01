Hamburg. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" über das Vorhaben berichtet. Das Gericht werde über einen klar abgetrennten Bereich verfügen.

In dem Bürogebäude eines ehemaligen Lebensmittelgroßhandels sollen Arbeitsplätze für neun Richter und 18 Mitarbeiter sowie für mehrere Staatsanwälte entstehen. Für Rechtsanwälte seien mindestens sechs Räume in Containern vorgesehen. "Wir stellen mit dem Gerichtsstandort vor Ort sicher, dass wir auch in einer solchen Ausnahmesituation rechtsstaatliche Verfahren garantieren können", erklärte Justizsenator Till Steffen (Grüne).

Die Staats- und Regierungschefs der größten Industrie- und Schwellenländern (G20) werden sich am 7. und 8. Juli in Hamburg treffen. Der Tagungsort in den Hamburger Messehallen liegt in der Nähe des Strafjustizgebäudes. Die Behörden gehen davon aus, dass das Gebäude wegen geplanter Demonstrationen und Straßensperrungen während des Gipfels nicht erreichbar sein wird.

dpa