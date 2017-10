Robert Habeck "Jamaika keinesfalls sicher"

Kiel/ Berlin. Der Auftakt der Jamaika-Sondierungen in Berlin hat nach den Worten des Grünen-Spitzenpolitikers Robert Habeck erhebliche Differenzen in wichtigen Politikfeldern offenbart. Dazu gehörten außer den Komplexen Asyl und Flucht sowie Finanzen und Europa auch die Klimaschutz- und Landwirtschaftspolitik, sagte der schleswig-holsteinische Umweltminister am Sonnabend. Hier gebe es eklatante Gegensätze. "Es ist alles andere als sicher, dass das Ding gelingt", sagte Habeck. Gemessen an den harten Wahlkämpfen sei der Auftakt atmosphärisch insgesamt gut gelaufen.

«Wir haben extrem inhaltlich gesprochen», berichtete Habeck aus dem ersten Sondierungsgespräch am Freitag. Im Grunde seien alle Themen beredet worden. «An einigen Stellen gab es auch Hinweise, wo man zusammenfinden könnte.» Es sei aber noch keine intensive Verhandlung gewesen, die zu Durchbrüchen geführt hätte, sondern eher ein Abtasten.

Überrascht sei er darüber, wie weit die Positionen in der Energie- und Klimaschutzpolitik auseinander liegen, sagte Habeck. "Hoppla, noch so ein Riesenbaustein", habe er gedacht. Zwar bekannten sich alle zum Pariser Klimaschutzabkommen, aber in diesem Bereich seien die Positionen von Union und FDP sehr weit entfernt von denen der Grünen. Hier würden die Sondierungen keinesfalls leicht. Ähnlich sei es bei der Landwirtschaft, wo zwar alle für Nachhaltigkeit plädierten. "Aber in der Sache sind wir Lichtjahre voneinander entfernt."

Dennoch halte er es für möglich, dass ein Koalitionsvertrag nach intensiven Verhandlungen bis Weihnachten stehen kann, sagte Habeck. Leider seien nach der Bundestagswahl einige Wochen verloren worden. «Solche Verträge müssen gut durchgearbeitet sein», sagte Habeck unter Hinweis auf die Erfahrungen in Schleswig-Holstein, wo seit dem Sommer eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP regiert.

Von dpa