Kiel. Schwerer oder leichter? Welche Folgen hat das Scheitern der Jamaika-Sondierungen in Berlin für Ihre Arbeit in Kiel?

Robert Habeck: Ich werde morgen früh sicher mit Augenringen im Kabinett auftauchen und vielleicht vor Müdigkeit etwas gnaddelig sein. Ansonsten: In unserer Koalition bleibt es, wie es ist: vertrauensvoll, mit großer Bereitschaft, auch bei Konflikten Lösungen zu finden. Jamaika hier ist nicht alles eine Soße, aber wir haben genug Gemeinsamkeiten und eine gute Atmosphäre.

Was wäre aus Ihrer Sicht für Schleswig-Holstein drin gewesen, wenn Jamaika in Berlin mit grüner Beteiligung zustande gekommen wäre?

Was wäre wenn ist heute nicht meine Frage. Der wortlose Abgang der FDP aus den Gesprächen heute Nacht hat uns vor eine Situation gestellt, die wir vermeiden wollten.

Wie geht es in Berlin weiter?

Genau weiß das heute niemand. Eine Neuwahl ist demokratisch das Letzte, was wir wollen. Aber ich zweifle, dass die SPD bereit ist, noch mal umzudenken. Es ist krass: Jetzt stehen wir da, wo wir nie hin wollten – und wofür wir bereit waren, über die Schmerzgrenze hinauszugehen.



Sie galten immer als Verfechter neuer Wege, also auch einer Jamaika-Koalition in Berlin. Sind die Voraussetzungen in Berlin wirklich so anders als in Kiel?

Offensichtlich. In der Dimension hat mich das erschreckt. Aber trotzdem: Auch da gab es zwischendurch Momente, in denen Einigungen möglich zu sein schienen und wir uns trotz allem nähergekommen waren. Im Bereich Landwirtschaft zum Beispiel gab es das. Aber in der Breite fehlte es.



Welche Ambitionen haben Sie persönlich jetzt noch bundespolitisch?

Ehrlich gesagt, persönliche Ambitionen haben hier heute nichts zu suchen. Ich bin erst einmal froh, wieder in Schleswig-Holstein anzukommen, einmal zu schlafen, morgen ins Kabinett zu gehen, eine Konferenz über den Schweinswalschutz zu veranstalten – hier ist das normale, konkrete Leben.



Was ist nötig, damit die Jamaika-Koalition in Kiel weiter gut funktioniert?

Sich nicht kirre machen lassen. Und weiter wie bisher.

Welche Faktoren wären schädlich?

Sich kirre machen zu lassen.