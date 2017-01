Die rot-grünen Regierungsfraktionen wollen die Schnellbahn-Anbindung des Hamburger Westens zügig voranbringen. Untersucht werden im Moment sieben Varianten. In einem Antrag, der in der kommenden Woche in die Bürgerschaft eingebracht werden soll, wird der Senat aufgefordert, ein bis drei Möglichkeiten auszuwählen.