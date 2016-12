Hamburg. Auf Listenplatz eins soll wie schon 2013 die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende, Aydan Özoguz (49), antreten. Platz zwei soll an den Bundestagsabgeordneten und Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs (53), gehen. Die SPD Hamburg ist derzeit mit fünf Abgeordneten im Bundestag vertreten. Sie alle wurden in ihren Wahlkreisen direkt gewählt, so dass 2013 die Liste gar nicht zum Zuge kam.

dpa