Hamburg. Die 49-Jährige erhielt 302 von 321 gültigen Stimmen. 15 votierten gegen sie, 4 enthielten sich der Stimme. Das entspricht einer Zustimmung von rund 94,1 Prozent. Die SPD Hamburg ist derzeit mit fünf Abgeordneten im Bundestag vertreten. Sie wurden alle in ihren Wahlkreisen direkt gewählt, so dass 2013 die Liste gar nicht zum Zuge kam. Für die Wahl 2017 gab Bürgermeister und SPD-Chef Olaf Scholz seinen Sozialdemokraten vor: "Ich will, dass wir alle sechs Wahlkreise in Hamburg direkt erobern."

dpa