Nach der CDU hat auch die FDP den Weg für das Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein frei gemacht. In einer Mitgliederbefragung stimmten 92,8 Prozent der Liberalen für die Dreier-Koalition. Die Grünen geben das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids am Montag bekannt.