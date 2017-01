Schleswig-Holstein Kubicki wirft HSH-Verantwortlichen Fake-News vor

Verkaufsprozess für die HSH Nordbank hat begonnen

Der Verkaufsprozess für die HSH Nordbank hat am Montag offiziell begonnen. In Anzeigen in mehreren Finanzzeitungen wurden mögliche Käufer aufgefordert, bis zum 27. Februar ihr Interesse bei der Citigroup als Beraterin der Verkäufer anzugeben.