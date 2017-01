Lübeck. Selbstbewusst und geschlossen will die SPD in Schleswig-Holstein mit einem neuen Motivationsschub die Landtagswahl am 7. Mai gewinnen. Diese Marschroute gab der Landesvorsitzende Ralf Stegner am Freitagabend auf einem Parteitag in Lübeck aus. Dort wurde der 57-Jährige mit 91,4 Prozent zum Chef der Nord-SPD wiedergewählt - so viel erhielt er noch nie. Vor zwei Jahren bekam der Vorsitzende der Landtagsfraktion fast 82 Prozent. Er führt die Landespartei seit 2007. „Ich bin ja durchaus ein harter Knochen, aber rühren tut einen das natürlich schon“, sagte Stegner zu seinem Ergebnis. 192 von 211 Delegierten stimmten mit Ja, nur 12 Delegierte mit Nein.

Mit Stegner als Landesparteichef und Ministerpräsident Torsten Albig (53) als Spitzenkandidat strebt die SPD zur Landtagswahl eine Neuauflage der Regierungskoalition mit Grünen und SSW (Südschleswigscher Wählerverband) an. Eine Umfrage im Dezember sah keine Mehrheit für das Bündnis. „Wir wollen die stärkste Partei in Schleswig-Holstein werden“, rief Stegner aus. Die Nord-SPD widersetze sich auch jedem Rechtsruck: „In Schleswig-Holstein rücken wir keinen Millimeter nach rechts“, sagte Stegner. Nach seiner einstündigen Rede applaudierten gut 200 Delegierte zwei Minuten lang stehend.

SPD will die meisten Stimmen holen

Die SPD gab außerdem das Ziel aus, auch bei der Bundestagswahl am 24. September die meisten Stimmen im Land zu holen. Neuen Schwung soll die Übernahme von Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz durch Ex-EU-Parlamentspräsident Martin Schulz bringen. „Das ist eine gute Entscheidung für unsere Partei“, sagte SPD-Bundesvize Stegner. Mit Schulz habe die SPD die besten Chancen. Die Entscheidung für ihn sei ein Energieschub für die Landtags- und Bundestagswahl. Die Zeit müsse vorbei sein, dass andere Mitleid mit der SPD haben.

Stegner führt seit einem Jahrzehnt unangefochten die Nord-SPD. Länger war bisher nur sein politischer Ziehvater Günther Jansen im Amt, von 1975 bis 1987. Stegner forderte die Sozialdemokraten auf, in großer Geschlossenheit und selbstbewusst neue Kräfte zu mobilisieren und bis zur letzten Minute um jede Wählerstimme zu kämpfen. „Wir haben viel geleistet für Schleswig-Holstein“, sagte Stegner und zog eine Erfolgsbilanz der SPD-Regierungszeit. Es gehe bei der Wahl um Weichenstellungen für die Zukunft.

Mehr Gerechtigkeit als Aufgabe

Die wichtigste Aufgabe der SPD sei, mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Die SPD bleibe Partei der Aufklärung, auch gegen die „Angstmacher“. Stegner appellierte an seine Genossen, sich nicht von schlechten Umfragewerten entmutigen zu lassen. Er rief seine Partei auch auf, dem „grassierenden Parteien- und Demokratiebashing“ die Stirn zu bieten. Harsch attackierte er die Rechtspopulisten. Wer AfD wähle, sei dumm oder bösartig. „Unser Ziel ist es, dass wir die AfD unter fünf Prozent halten.“

Ministerpräsident Albig lobte die Zusammenarbeit zwischen Regierung, Fraktion und Partei als sehr vertrauensvoll und warb um ein gutes Wahlergebnis für Stegner. Dieser werde großen Anteil daran haben, wenn die Regierung nach der Wahl bestätigt werde. Auch Albig forderte zur Geschlossenheit auf: „Die Gegnerschaft ist jenseits dieses Saals“.

Zur Neuwahl des Landesvorstandes trat am Freitagabend die gesamte engere Führung der Landespartei ein weiteres Mal an, darunter die stellvertretenden Landesvorsitzenden, die Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn (61) und die Schenefelder Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (49). Sie hatten wie Stegner keine Gegenkandidaten.

Am Sonnabend stellt die Partei ihre Landesliste für die Wahl auf. Die erneute Spitzenkandidatur Albigs stand früh fest. Am Sonntag wird die SPD ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen.