Kontroverse Debatte im Landtag

Kiel. Die aktuell geltende Einzelfallprüfung finde faktisch nicht statt, sagte Serpil Midyatli (SPD). Die Behörden seien schlicht überfordert. Daher müsse es einen pauschalen Winter-Abschiebestopp geben. "Humanitäre Standards, die wir in Schleswig-Holstein gesetzt haben, sollten auch umgesetzt werden", sagte Midyatli.

Claus Christian Claussen (CDU) entgegnete, dass es keine inhumane Abschiebepraxis gebe. "Dieser Antrag soll nur dazu dienen, Jamaika auseinander zu treiben", warf Claussen der SPD vor und bezeichnete den Antrag als "reinen Populismus".

Stegner spricht "vom schlechten Gewissen der Grünen"

Die Grünen-Abgeordnete Aminata Touré wies darauf hin, dass die bestehende Einzelfallprüfung bereits mit der SPD in Regierungsverantwortung beschlossen worden war. "Ich weiß nicht, warum die Regelung 2015 als human und 2017 nun als inhuman gelten soll", sagte Touré. Zwar herrsche über einen pauschalen Abschiebestopp Uneinigkeit in der Jamaika-Koalition, "aber nicht in Bezug auf das, was wir nun in der Koalition vereinbart haben". Übersetzt: Die Grünen wären für einen pauschalen Winter-Abschiebestopp, bekommen ihn in dieser Koalition aber nicht. SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Stegner sprach "vom schlechten Gewissen der Grünen".

SPD-Antrag wird abgelehnt

Zum Abschluss verteidigte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) die geltende Einzelfallprüfung. Eine neue Situation gebe es nicht. "Eine pauschale Regelung schafft falsche Anreize und falsche Hoffnungen", sagte Grote. Daher werde weiterhin jeder Einzelfall geprüft. Bei der abschließenden Abstimmung wurde der SPD-Antrag mit den Stimmen der CDU, FDP, Grünen und AfD bei der Enthaltung des SSW abgelehnt.