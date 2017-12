Kubicki sagt dem Landtag Tschüss

Kiel. „Die intellektuelle Brillanz der Pöbeleien hat abgenommen“ - das sagt Wolfgang Kubicki auf die Frage, was sich seit seinem Einzug in den Kieler Landtag vor 25 Jahren geändert habe. Über den von ihm beklagten Niedergang der Debattenkultur muss sich der scheidende FDP-Fraktionschef bald nicht mehr ärgern. Am Donnerstag nimmt der 65-Jährige seinen Abschied vom Parlament an der Förde. Er hat es geprägt wie kaum ein anderer - selbstbewusst, rhetorisch brillant, manchmal scharf, mit zunehmendem Alter versöhnlicher. Seine neue Bühne ist der Bundestag, dessen Vizepräsident er nun ist.

Ob das Scheitern von Jamaika die Berlin-Freude mildere? „Überhaupt nicht“, sagt der FDP-Bundesvize, der bei den Sondierungen eines Regierungsbündnisses aus CDU, CSU, FDP und Grünen medial dauerpräsent war. „In ein Kabinett einzutreten, wäre keine Freude gewesen, sondern eher eine Belastung, die ich auf mich genommen hätte.“

Ehefrau Annette sah das noch drastischer, erzählt er: „„Im Prinzip bin ich froh, dass du nicht Minister wirst, denn das hätte dein Leben ruiniert und unseres gleich mit“, sagte sie nach dem Scheitern von Jamaika. „Aber ich verstehe, dass du ein bisschen traurig bist.“

Spannungen in der Gesellschaft lockern

Kubicki wurde in Kiel spät zum „Jamaikaner“, das erhoffte Bündnis mit der SPD gab es nie. „Ich bedaure das nach wie vor; ich finde, gerade bei Strukturbrüchen haben Freie Demokraten und Sozialdemokraten große Verantwortung, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und sozialen Ausgleich zusammenzubringen“, sagt er. „Ich fände es schön, wenn es gelänge, Spannungen in der Gesellschaft durch Zusammenarbeit von Sozial- und Freidemokraten zu lockern.“

1992 scheiterte Rot-Gelb, weil die Grünen den Landtag verpassten und die SPD allein regieren konnte. 1996 zog die SPD Rot-Grün vor. Damit war der sozialliberale Zug weg. Mit SPD-Fraktionschef Ralf Stegner wollte die FDP diesen Zug ohnehin nicht besteigen. „Wolfgang Kubicki ist ein Kollege, der hier viele Jahre für Furore gesorgt hat“, sagt Stegner zum Abschied seines Lieblingsgegners. „Er ist ein leidenschaftlicher Parlamentarier und begabter Redner, der gelegentlich – aber öfter als andere – Grenzen überschritten hat.“

Kubicki war sieben Mal Spitzenkandidat für die FDP

Sieben Mal war Kubicki Spitzenkandidat. Sein größter Erfolg? „Mental der Wiedereinzug in den Landtag 2012 mit 8,2 Prozent - gegen alle Erwartungen auch der eigenen Truppen.“ Die aktuelle Jamaika-Regierung stehe auch ganz oben. „Darauf bin ich wirklich stolz.“ Wie auf den Wiederaufstieg der FDP seit 2012. Dass er vom Störenfried in der Partei zum Hoffnungsträger mutierte, hatte ihn selbst überrascht.

Fünf Ministerpräsidenten hat Kubicki im Landtag erlebt. „Der mit der größten Wirkung war Björn Engholm (SPD/1988-93)“, sagt er voller Respekt. „Er hätte ein Telefonbuch vorlesen können und dafür Standing Ovations bekommen.“ Am meisten hineingekniet habe sich Heide Simonis (SPD/1993-2005), „immer mit dem Anspruch, besser zu sein als andere“. Am besten zum Land habe Peter Harry Carstensen (CDU/2005-2012) gepasst. Torsten Albig (SPD/2012-17)? „Er war der unscheinbarste.“

Als Top-Ereignis nennt Kubicki zuerst den „Heide-Mord“ von 2005: „Nachdem Heide Simonis menschlich tragisch viermal keine Mehrheit als Ministerpräsidentin bekam, stand das Landeshaus mehrere Wochen auf dem Kopf - wegen der Frage, wer ihr die Stimme verweigerte und wegen der Art und Weise, wie sie aus dem Geschäft ging, mit viel Häme und bösen Nachrufen. Diesen Abgang hatte sie nicht verdient.“

Nach Heide-Mord der Bruch mit der CDU/SPD

Amüsiert spricht Kubicki über den Bruch der CDU/SPD-Koalition 2009. Stegner hatte die CDU endgültig erbost. Er twitterte in Anspielung an die so belastete Barschel-Zeit: „Medien zeigen Retro allenthalben: Politik und Publizistik im Stil vom SH der 70er, 80erJahre bevor Bjoern Engholm aufgeklärt hat!“. Er habe CDU-Fraktionschef Johann Wadephul gefragt: „Was lasst ihr euch eigentlich alles gefallen?“, sagt Kubicki. Die CDU ließ die Koalition platzen. „Das war eine Gemeinschaftsleistung von Wadephul und mir“, so Kubicki heute.

Die böseste Überraschung für ihn? „2005 hatten wir nach der Wahl bis 23.30 Uhr eine Mehrheit für Schwarz-Gelb und feierten, dann sagte jemand, wir haben ein Mandat verloren und keine Mehrheit mehr.“ Kubicki lacht laut, sagt: „Das war ganz bitter“.

Kubickis Karriere hätte ganz früh platzen können. 1993 gab er den Fraktionsvorsitz ab, wegen einer umstrittenen Beraterrolle bei der Mülldeponie Schönberg. „Ich stand vorm Aus“, sagt er heute. „Das Gefühl, auch von politischen Freunden aus der eigenen Partei verlassen worden zu sein, war ziemlich manifest.“ Sein Kämpfen habe sich gelohnt. 1996 war Kubicki wieder die Nr. 1 der Nord-FDP.

In Lübeck holte die Polizei Kubicki von der Straße

Wenn man ihn fragt, wen er im Landtag besonders geschätzt hat, hebt er fünf Politiker hervor: Seinen Freund Hans-Jörn Arp (CDU), die SPD-Leute Lothar Hay und Holger Astrup, den jetzigen Regierungschef Daniel Günther (CDU) und Umweltminister Robert Habeck (Grüne). Auch ein schlimmes Erlebnis hat Kubicki fest in Erinnerung. 2010 wollte Schwarz-Gelb aus Spargründen die Medizinische Uni Lübeck dichtmachen. „Dort holte mich dann mal die Polizei aus der Fußgängerzone, weil wütende Studenten mit Stühlen und Fahrrädern nach mir schmissen.“

In Berlin-Mitte hat Kubickis Frau eine schöne Wohnung gefunden. „Wir fühlen uns dort wirklich wohl, auch wenn das nicht unser Zuhause ist“, sagt er. Das steht weiter in Strande und hat traumhaften Fördeblick. Da kann der Blick auf die Spree nicht mithalten.

Von dpa