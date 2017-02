Kiel. Zwar dürfe das Land ab 2018 Mittel aus dem Fonds entnehmen, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). "Es gibt aber ein Substanzerhaltungsgebot." Laut Prognosen ist ein Anstieg der Versorgungsausgaben bis 2026 von aktuell 1,1 auf 1,7 Milliarden Euro zu erwarten. Hintergrund ist die in den kommenden zehn Jahren steigende Zahl der pensionierten Beamten von 33 000 im vergangenen Jahr auf 41 000 im Jahr 2026.

Die Pläne sehen vor, zunächst die Versorgungsrücklage des Landes in Höhe von 630 Millionen Euro in ein Sondervermögen zu stecken. Ab 2017 soll der Fonds jährlich um weitere 77,5 Millionen Euro aufgestockt werden. Außerdem will das Land ab 2020 zusätzlich für jede Neueinstellung 100 Euro pro Monat einzahlen. So will Heinold den Anstieg der Pensionsausgaben im Landeshaushalt auf maximal 1,5 Prozent pro Jahr begrenzen.

Der CDU-Finanzpolitiker Tobias Koch sprach von "einer reinen Umbuchung", begrüßte die Einrichtung des Versorgungsfonds aber. Das Gesetz gehe in die richtige Richtung. "Mit der vorgesehenen Größenordnung von 100 Euro monatlich ist der Versorgungsfonds aber vollkommen unzureichend finanziert."

dpa