Schleswig-Holstein stimmt Berliner Abschiebe-Paket zu

Die Landesregierung ist in der Asyl- und Flüchtlingspolitik teils auf den härteren Bundeskurs eingeschwenkt. Innenminister Stefan Studt (SPD) bekannte sich zu einem in Berlin beschlossenen Maßnahmenpaket, mit dem Bund und Länder abgelehnte Asylbewerber schneller in ihre Heimatländer abschieben wollen.