Kiel. "Denn offenbar bahnt sich ein Umdenken an: Immer mehr Bäuerinnen und Bauern suchen Einkommensalternativen und zwar durch ein Wirtschaften mit der Natur", sagte Umweltminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag.

Unter des Landwirten gibt es nach Einschätzung Habecks großes Interesse an Mitteln für Ökolandbau, Vertragsnaturschutz und Programme für vielfältige Kulturen im Ackerbau. Der Vorstoß sieht vor, in Deutschland künftig rund 750 Millionen Euro (bislang 230 Millionen) der Direktzahlungen an Landwirte in einen Fonds zu geben. Landwirte könnten "damit den Schutz von Arten, Natur, Gewässer und Klima in die Produktion integrieren", sagte Habeck.

Beide Länder wollen ihren Gesetzentwurf im Februar in den Bundesrat einbringen. Nach Ministeriumsangaben zählen im laufenden Jahr im Norden mehr als 30 000 Hektar Grünland und Acker zum Vertragsnaturschutz. Die Ökolandbau-Fläche betrug 2015 mehr als 40 500 Hektar.

dpa