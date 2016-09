Wiesbaden/Kiel. Im Durchschnitt aller Bundesländer ging die Schuldenlast um 0,9 Prozent zurück. Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände wuchsen in Schleswig-Holstein um 1,6 Prozent auf gut 4,31 Milliarden Euro.

Beim Bund erhöhte sich die Verschuldung um 21,4 Milliarden Euro auf 1,2864 Billionen Euro (plus 1,7 Prozent). Die Länder waren Ende Juni 2016 mit insgesamt 607,5 Milliarden Euro verschuldet, dies waren rund 5,4 Milliarden Euro weniger als Ende 2015. Prozentual besonders hoch waren die Rückgänge in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern. Der Schuldenstand der Gemeinden in Deutschland sank leicht um 0,8 Prozent auf 143,1 Milliarden Euro.

dpa