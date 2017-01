Hamburg. Das bestätigte die Senatskanzlei am Freitag. Nach Informationen von NDR Kultur wird Kulturstaatsrat Carsten Brosda als favorisierter Kandidat gehandelt. Seit dem Tod von Kisseler im Oktober 2016 führt der SPD-Politiker gemeinsam mit Finanzsenator Peter Tschentscher (ebenfalls SPD) die Behörde. Scholz hatte in einer Aktuellen Stunde am 18. Januar gesagt, dass er die Bekanntgabe absichtlich verzögert habe, um Kisselers Leistung bei der Fertigstellung der Elbphilharmonie zu würdigen. Kisseler war am 7. Oktober 2016 im Alter von 67 Jahren gestorben.

dpa