Rund 1200 Zuhörer haben am Sonntag in Lübeck SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf einer SPD-Regionalkonferenz frenetisch gefeiert. In seiner rund 50 Minuten langen Rede warnte er unter anderem davor, innenpolitische Themen gegen Themen der Europapolitik auszuspielen.