Hamburg. "Wir sind in Gedanken bei den Opfern und den Angehörigen", hieß es in dem Aufruf. Der Flug des Weihnachtsmanns, eine der Traditionen des Weihnachtsmarktes, bei der ein Weihnachtsmann-Darsteller in einem Schlitten sonst mehrmals am Tag über die Stände schwebt, fiel aus. Die Polizei zeigte auf dem Markt verstärkte Präsenz. Die Zugänge zum Weihnachtsmarkt werden von Polizisten mit Schutzwesten und Maschinenpistolen bewacht.

dpa