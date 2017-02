Hamburg. Eberlein wird damit Nachfolger von Weihbischof Hans-Jochen Jaschke (75), dessen Rücktritt aus Altersgründen der Papst im vergangenen Oktober angenommen hatte. Der Schweriner Weihbischof Norbert Werbs (76) war bereits 2015 in den Ruhestand gegangen.

Eberlein stammt aus der Altmark (Sachsen-Anhalt) und war 1977 in Waren (Müritz) zum Priester geweiht worden. Seit 2009 ist er Pfarrer der Propsteigemeinde St. Anna in Schwerin. Erzbischof Stefan Heße berief ihn im Juni 2015 in das Domkapitel des Erzbistums und 2016 zum Dekan für die Region Mecklenburg. Eberlein wird Heße im gesamten Erzbistum unterstützen. Er soll am 25. März zum Bischof geweiht werden. Zum Erzbistum Hamburg gehören rund 400 000 Katholiken in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg.

